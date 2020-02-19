Минюст США сообщил об аресте обвиненного в работе на Москву мексиканца

19.02.2020, 23:30, Новости дня

Мексиканец Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес арестован в Майами. Он обвиняется в незаконной работе на территории Штатов в пользу России. Минюст США заявил, что мексиканец был завербован в 2019 году неким российским чиновником.

Якобы тот попросил мексиканца ничего не рассказывать семье о встречах с ним, а также попросил арендовать недвижимость в Майами-Дейд не на его собственное имя. В феврале 2020 года Фуэнтес побывал в Москве и снова встретился с этим чиновником. Как сообщает "Интерфакс", россиянин дал мексиканцу описание автомобиля человека из американского правительства. Он попросил найти машину и передать информацию о ее местоположении. Эту информацию Фуэнтос должен был передать в апреле или мае.

Мексиканец привлек внимание охраны у места проживания американского чиновника. Он не смог объяснить охране, к кому и зачем он приехал. Фото автомобильных номеров сделала супруга Эктора Алехандро Кабреры Фуэнтеса.

Эти фотографии в мобильном телефоне были обнаружены в то время, когда Фуэнтос попытался вылететь в Мехико. После чего мексиканец и рассказал все вышеизложенное.

Обвинений в шпионаже мексиканцу предъявлять не стали. Его обвиняют только по статье о действиях в качестве незарегистрированного иноагента. Действия Фуэнтоса не слишком заинтересовали американских контрразведчиков. Но, тем не менее, мексиканец предстанет перед судом 21 февраля, а 3 марта 2020 года ему предъявят официальные обвинения.

По статье об иноагентах была осуждена в США студентка из РФ Мария Бутина. Выпускницу университета в Вашингтоне обвинили в попытке наладить неформальный диалог между представителями политических элит двух стран. Ей по этому обвинению грозило до 15 лет тюрьмы.



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