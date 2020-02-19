Водители смогут заплатить за топливо на АЗС со смартфона по QR-коду на заправочном пистолете

19.02.2020, 23:30, Новости дня

В РФ теперь можно заплатить за топливо на АЗС со смартфона по QR-коду на заправочном пистолете с помощью Системы быстрых платежей (СБП), сообщает "Национальная система платежных карт" (НСПК).

"Оплатить топливо теперь можно через телефон по QR-коду, размещенному на заправочном пистолете АЗС. Нет необходимости идти в кассу или к терминалу, не нужно иметь при себе наличные или банковскую карту — достаточно смартфона с установленным на нем мобильным банком участника Системы быстрых платежей", — отмечает НСПК.

Новая услуга позволит владельцу АЗС, поддерживающей такой способ оплаты, сократить расходы минимум на 1 млн руб. в год за счет сокращения издержек на транзакциях. "В свою очередь автовладельцы смогут заправлять автомобиль проще и быстрее", — подчеркивает НСПК.

По мнению разработчиков, к лету к новой системе подключат более 2 тыс. заправок, а к концу года — 4 тыс. АЗС.

СБП позволяет банковским клиентам осуществлять денежные переводы по номеру телефона. Система запущена ЦБ в тестовом режиме 28 января 2019 г., с 28 февраля банки начали предоставлять услуги СБП всем клиентам.