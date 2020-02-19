Белый дом опроверг заявление адвоката Ассанжа по поводу переговоров о помиловании

19.02.2020, 23:30, Новости дня

Белый дом в среду опроверг утверждение адвоката Джулиана Ассанжа, который заявил, что в 2017 году конгрессмен Дана Рорабахер по поручению Дональда Трампа обещал Ассанжу помилование в обмен на снятие подозрений с России в деле о взломе почтового сервера демократов.

«Президент едва знает о том, кто такой Дана Рорабахер, за исключением того, что он был конгрессменом. Он никогда не разговоривал с ним по этому поводу… Это полная выдумка и абсолютная ложь. Это, вероятно, очередной бесконечный фарс и полная ложь от Национального комитета Демократической партии», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Юрист Джулиана Ассанжа заявил в среду, что основатель WikiLeaks планирует рассказать на слушаниях об экстрадиции из Великобритании о предложении, которое поступило ему из администрации Трампа. По словам адвоката, Белый дом через посредника предложил Ассанжу помилование в случае, если тот согласится сказать, что Россия не имела отношения к утечке электронных писем с сервера Национального комитета Демократической партии (DNC) во время выборов в 2016 году.

Ассанж оспаривает свою экстрадицию в США по обвинению в шпионаже. Полноценные судебные слушания начнутся на следующей неделе.

На сегодняшних предварительных слушаниях адвокат Эдвард Фицджеральд заявил, что в августе 2017 года Дана Рорабахер, который в тот момент являлся конгрессменом от Республиканской партии, будучи в Лондоне, посетил Ассанжа, находившегося тогда в посольстве Эквадора в британской столице.

Фицджеральд, ссылаясь на заявление другого адвоката Ассанжа, Дженнифер Робинсон, сообщил, что «господин Рорабахер посетил господина Ассанжа и по поручению президента сказал, что он предлагает помилование или какой-то другой выход, если г-н Ассанж… скажет, что Россия не имеет отношения к утечкам из DNC».

Окружной судья Ванесса Бараицер заявила, что данные свидетельства могут быть приобщены к делу об экстрадиции Ассанжа.

Ассанж участвовал в слушаниях в лондонском Вестминстерском мировом суде в среду по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, в которой он сейчас находится в ожидании процесса об экстрадиции. В случае, если Ассанжа выдадут США, 48-летнему гражданину Австралии грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Судя по всему, рассмотрение вопроса об экстрадиции Ассанжа затянется надолго. В понедельник процесс о его возможной выдаче начнется с заслушивания аргументов защиты и обвинения, которое будет продолжаться в течение недели. Слушания возобновятся в мае, судебное решение будут выносить в течение нескольких месяцев. Кроме того, у проигравшей стороны будет возможность подать апелляцию на решение суда.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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