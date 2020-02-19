Беспилотник и самолеты США десять часов вели разведку у границ России на Черном море

19.02.2020, 23:30, Новости дня

В среду, 19 февраля, два разведывательных самолета и дальний беспилотник США совершили многочасовые полеты рядом с границей РФ на Черном море. Это подтверждают мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Как уточняется, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, поднявшийся с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит, начиная с 12:30 по московскому времени, в течение порядка пяти часов курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма, а также побережья Краснодарского края.

Примерно спустя четыре часа после фиксации подлета RC-135W к Крыму приблизился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, сообщает агентство "Интерфакс". Беспилотник совершил четыре полета от западной оконечности Крыма, вдоль его южного и юго-западного побережья, к югу от Керченского пролива, а также вдоль побережья Кубани до Большого Сочи.

Полет беспилотника осуществлялся на расстоянии около 45 километров от берегов РФ над международными водами Черного моря на высоте 16 тысяч метров. В районе Севастополя дрон приблизился к побережью полуострова на 33 километра. В общей сложности он провел у границ Российской Федерации на Черном море порядка шести часов. Это уже шестой в нынешнем году разведывательный полет беспилотников США у границ РФ на Черном море и второй – в феврале.

Ранее в среду тот же дальний беспилотник ВМС США RQ-4A Global Hawk, взлетев с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение пяти часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе. Четыре раза беспилотник подлетал к Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России, граничащим с Украиной. В это время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

В районе 17:20 по московскому времени к Крыму подлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, также вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. В течение более двух часов американский морской разведчик выполнял задание к юго-западу от Севастополя над международными водами Черного моря.



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