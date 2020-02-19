В Украине почтили память Небесной сотни

19.02.2020, 23:30, Новости дня

КИЕВ – В Украине отмечают шестую годовщину противостояния оппозиции и правительственных сил на площади Независимости в центре Киева. Шесть лет назад, 18 февраля 2014 года, в украинской столице начался один из самых трагических периодов истории и Революции достоинства (Евромайдана).

«На 06:00 в бюро судебно-медицинской экспертизы доставлены 25 трупов», – сообщил УНИАН 19 февраля 2014 года, цитируя заявление пресс-службы Киевской городской государственной администрации о результатах расстрела участников Евромайдана.

«Департамент здравоохранения КГГА информирует, что по состоянию на 06:00 среды за период с 10:20 вторника, 18 февраля, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 351 участник массовых мероприятий. Госпитализирован 241 человек», – подчеркивается в сообщении утром 19 февраля 2014 года.

Как сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ», в общем революционные события зимы 2013-2014 годов унесли жизни 111 активистов Майдана, которые составили список героев Небесной сотни.

«Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею. 21 февраля 2014 года официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана», – отмечает «Укринформ».

В эти же дни, именно, 20 февраля 2014 года, по данным украинской прессы, российские войска начали оккупацию Крыма, начали разворачиваться события на Донбассе.

Трагические события на Евромайдане 19 февраля 2020 года, Верховная Рада почтила минутой молчания память героев Небесной сотни. «Небо падает – это последние слова 20-летнего Устима Голоднюка. Я прошу почтить память героев Небесной сотни и революции Достоинства минутой молчания. Давайте помнить о мирном небе, которое держат герои Небесной сотни», – отметила, обращаясь к народным депутатам, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Крымская декларация

Соединенные Штаты вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом отвергают попытку аннексии Крыма Россией и обязуются проводить эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом говорится в заявление государственного секретаря Майка Помпео – Крымской декларации, которая была выпущена 25 июля 2018 года.

«Своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основной международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой изменить границы другой страны. Государства мира, включая Россию, согласовали этот принцип в Уставе Организации Объединенных Наций, обязавшись воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот фундаментальный принцип – который был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте, – представляет собой одну из основ, на которых зиждется наша общая безопасность», – отмечается в Крымской декларации.

Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых она, по утверждениям российских властей, давно придерживается, и прекратить оккупацию Крыма.

Виктор Янукович о годовщине расстрелов на Майдане

На своей странице в Фейсбуке адвокат Виталий Сердюк публикует фотокопию обращения четвертого президента Украины Виктора Януковича по поводу годовщины расстрелов на Майдане.

«Борьба за власть любой ценой стала целью для кучки преступников. Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на «майдане» и, не задумываясь, перенесли его на Донбасс. Десятки тысяч наших граждан погибли в этом противостоянии. Миллионы украинцев покинули свои дома», – отмечает Виктор Янукович.

Он подчеркивает, что после президентской кампании 2019 года, «народ Украины отстранил от власти Порошенко, дал шанс президенту Владимиру Зеленскому и его команде объединить Украину».

«Первые шаги Владимира Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране», – говорится в обращении Януковича.

Расстрелы на Майдане и позиция власти

Спустя шесть лет с момента российской агрессии, украинская власть не может представить четкий план по возвращению временно оккупированных территорий, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Тема Майдана и проблема оккупированных территорий живет в гражданском обществе на фоне затухания определенного государственного планирования по этим вопросам. Наши лидеры не понимают, как правильно артикулировать по этим вопросам, не пришла еще политическая сила, которая могла бы дать ответ на вопрос, что важнее для Украины: пропустить все, и включиться в модернизацию и трансформацию страны, или отбросить это и заниматься только возвратом территорий», – говорит Алексей Голобуцкий корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Нынешнюю политическую команду он называет «популистской», которая не готова к решительным действиям по вопросам временно оккупированных и аннексированных территорий.

«Для Зеленского проще эти темы не поднимать вообще, чтобы не было противоречий в обществе. Такая позиция – тупиковая и она обречена на неуспех. Даже если президент договорится с Россией, а Россия будет продолжать такие действия как вчера (бой в Луганской области – Т.Б.), тогда он будет выглядеть как лидер, который ничего не может», – считает Алексей Голобуцкий.

Для возврата Крыма и Донбасса, по его словам, необходимо на всеукраинском уровне определиться с проектом национальной самоидентификации.

«Все процессы примирения – это все путь в никуда, как все предыдущие тридцать лет. Граждане должны жить ради чего-то, ради определенных общих идей – проект национальной толерантности, о том, что мы все разные, европейцы себе позволили тогда, когда создали жесткие национальные государства – лет 200-300 назад. Государство – это национальная идея. А у нас нет четкого плана, сложная проблема самоидентификация, – отмечает Алексей Голобуцкий.

Спустя шесть лет: ситуация на Майдане и в Донбассе

Заместитель генерального директора Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Наталия Линник, отмечает, что определенные стратегии и сценарии развития событий на Донбассе были разработаны еще в 2016 году: идеи о введении миротворцев, международной переходной администрации.

«30 октября 2019 года президент заявил, что государственная стратегия по реинтеграции Донбасса и Крыма должна включать прозрачность, консенсус, реализм и имплементацию решений. До нападения 18 февраля 2020 года и попытки наступления войск России вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, власть все также декларировала стратегию мирной реинтеграции Донбасса и Крыма», – говорит Наталия Линник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что Украина придерживается идеи реализации мирных и дипломатических методов для реинтеграции временно оккупированных территорий, используя для этого и разведение войск, и запуск платформы «примирения и единства», идею совместного патрулирования.

«Президент Зеленский, как и президент Порошенко в начале каденции, предпринимает значительные усилия, и идет на уступки, такие как разведение войск на линии соприкосновения, налаживание гуманитарных связей, обмена пленными, активизация встреч на высшем международном уровне с стейкхолдерами, называет провокацией открытое нападение российских войск 18 февраля 2020», – подчеркивает Наталия Линник.

Вместе с тем, несмотря на инициативу официального Киева, ситуацию на Донбассе она называет «сложной», поскольку в стратегических планах Кремля – Украина лишь инструмент для реализации плана по восстановлению версии бывшего Советского Союза.