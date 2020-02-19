Пентагон оценил вероятность конфликта между Россией и Турцией в Идлибе

19.02.2020, 23:26, Новости дня

Россия и Турция приблизились к масштабному конфликту в сирийской провинции Идлиб, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Мы наблюдаем, как РФ и Турция приблизились к более масштабному конфликту в этом районе. Мы надеемся, что они найдут решение, чтобы избежать этого», – цитирует официального представителя Пентагона ТАСС.

Кроме того, Хоффман выразил надежду на то, что мировое сообщество «продолжит оказывать давление на Турцию и, что важнее, <…> на Сирию, чтобы она прекратила свои атаки на Идлиб».

Ранее в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в провинции Идлиб является «лишь вопросом времени», все приготовления для ее проведения уже завершены.

Напомним, ситуация в Идлибе в последнее время обострилась – турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступили в боестолкновения (были и погибшие) и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в Идлибе против боевиков.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.



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