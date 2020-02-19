Политика: Конституция защитит Россию от распродажи

19.02.2020, 23:19, Новости дня

Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции, должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты.

В среду под эгидой Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в Москве состоялся круглый стол на тему «Конституция и суверенитет». Поводом для дискуссии экспертов стал призыв, с которым на днях выступил известный актер Владимир Машков – внести в Основной закон запрет на любые уступки российских земель иностранным державам.

Предложение Машкова вызвало бурное обсуждение – как в стране, так и за рубежом, констатировал управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев. «На Западе реакция на предложение народного артиста Машкова – феноменальная, – добавил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. – В западном, особенно в американском экспертном сообществе не высказался только ленивый. Звучали сентенции – «это новый демарш Владимира Путина», «это ответ Путина всему просвещенному миру. А всего лишь известный актер, режиссер и сознательный житель выступил с предложением, которое понравилось президенту».

Ранее на заседании рабочей группы по обсуждению поправок Владимир Машков сказал: «Я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят, мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно»». Президент одобрил идею и поручил юристам сформулировать ее «должным образом». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инициатива вызвала разочарование и негодование японских и западных экспертов.

Реакция в Токио вполне понятна, заметил профессор МГУ Андрей Манойло. «Если бы такая норма появилась в Конституции до того, как началась широкая дискуссия на тему «Зачем нам Курилы?», у японской стороны не появились бы иллюзии, что можно «вернуть» эту территорию», – отметил эксперт. «Если такая поправка окажется одобренной на всенародном голосовании, то это будет означать конец переговорам по Курилам – не будет предмета дискуссии», – полагает Фирдус Алиев.

Для РФ в этом смысле может быть примером конституция Испании, где жестко закреплен принцип единства страны, добавил Манойло. Подробно прописанный запрет на пересмотр территории государства не дал никакого законного шанса каталонским сепаратистам, указал эксперт.

«В случае РФ конституционный запрет закроет саму возможность претензий не только со стороны Японии, но и стран Прибалтики, точнее, тех, кто их подначивает», – подчеркнул Манойло. «У Германии же не будет ни малейших оснований требовать возвращения Кенигсберга-Калининграда», – добавил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Раздраженная реакция Запада на предложение Машкова приводит нас к такому выводу – наши оппоненты только и ждут, что в Москве в среднесрочной перспективе появится более сговорчивая власть, заметил Мартынов. «Запрет на отчуждение российских территорий призван стать своего рода системным предохранителем», – отметил политолог. Схожее мнение высказал и Матвейчев: «Даже если предположить наихудший вариант, например – приход к власти российского аналога Владимира Зеленского, на что рассчитывают наши оппоненты, то у него не получится расплачиваться территориями за «возвращение в мировое сообщество».

Аналогичным образом следует толковать и другую поправку – о приоритете российского суверенного права над международным, это исключит казусы, вроде недавнего решения Гаагского суда по делу ЮКОСа, заметил политолог Павел Данилин. Он также напомнил о том, как ЕСПЧ велел выплатить по 30 тысяч евро заключенным, которым не дали проголосовать на выборах в Госдуму.

«Когда наш Конституционный суд объяснил, что по Основному закону заключенные не голосуют, Венецианская комиссия (орган Совета Европы по конституционном праву) потребовала: меняйте вашу Конституцию. Вот мы и меняем Конституцию – но так, чтобы подобные идеи не приходили в голову западным партнерам», – заметил Данилин.

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заметил, что закрепление в Конституции норм суверенитета – «стопроцентное попадание» в настроение граждан. Эксперт прогнозирует, что такая поправка будет поддержана «более чем абсолютным большинством россиян», так как «соответствует архетипам российского общества».

Исходя из данных социологических исследований фокус-групп, для общества важен мотив суверенитета, причем в сочетании с антибюрократическим посылом, отметили участники дебатов. Те поправки, которые запрещают отчуждение территорий, и те, что должны исключить двойное гражданство для должностных лиц, одинаково точно соответствуют общественному запросу, отметил Григорьев.

Требование национализации элит имеет отношение к укреплению «внутреннего суверенитета» страны, подчеркнула зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике Екатерина Курбангалеева.

«Ощущение социальной несправедливости связано с наличием компрадорской элиты –

тех, кто у кого есть иностранное гражданство, недвижимость и счета за границей, кто учит там своих детей, и живет по принципу «своим всё – чужим закон», – отметила Курбангалеева. Простые россияне чувствуют, что «чужими» в данном случае оказываются именно они, добавила она.

Как предполагает Мартынов, суровые ограничения, которые будут наложены теперь на депутатов и чиновников, приведут к заметному обновлению нашей правящей элиты. «Запреты для чиновников различного уровня иметь иностранные активы, счета, виды на жительства и так далее могут быть прописаны в подзаконных актах или в законах. Но эти нормы легко поменять – например, через лоббистские инструменты или через достаточное количество проведенных депутатов в парламент. Основной закон изменить очень сложно», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД по завершении круглого стола.

«По поводу многих чиновников и депутатов прекрасно известно, у кого за бугром открыты счета, у кого куплена недвижимость. Некоторые этого даже не скрывают. Поправки, закрепляющие наш «внутренний суверенитет», означают начало масштабного процесса по национализации элит, который однозначно приведет к серьезной ротации нашего чиновничества», – прогнозирует Мартынов.

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