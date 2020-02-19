Песков: санкции США против «дочек» «Роснефти» незаконны, работа с Венесуэлой продолжится

19.02.2020, 23:06, Новости дня

Санкции США в отношении дочерних компаний "Роснефти", работающих в Венесуэле, незаконны и не повлияют на российско-венесуэльские отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подобные ограничения, которые РФ считает незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на двусторонние отношения с Венесуэлой, отметил Песков и подчеркнул, что двусторонние отношения продолжат развиваться.

Что касается компании Rosneft Trading, в отношении которой Минфин США ввел накануне санкции, то компания намерена рассматривать возможность защиты собственных интересов в судебном порядке с задействованием других доступных механизмов, пояснил Песков.

США 18 февраля ввели санкции против Rosneft Trading SA и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. Администрация США заявила, что санкции стали ответом на участие компании в торговле венесуэльской нефтью.

В свою очередь МИД заявил, что Россия категорически не приемлет санкции США в отношении компании Rosneft Trading.

Нередко за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, помимо мнимых "геополитических целей", стоит банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. "Оба последних случая — из этого ряда", — подчеркнул МИД.