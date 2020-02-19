Песков: санкции США против «дочек» «Роснефти» незаконны, работа с Венесуэлой продолжится

19.02.2020, 23:06, Новости дня

Санкции США в отношении дочерних компаний "Роснефти", работающих в Венесуэле, незаконны и не повлияют на российско-венесуэльские отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подобные ограничения, которые РФ считает незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на двусторонние отношения с Венесуэлой, отметил Песков и подчеркнул, что двусторонние отношения продолжат развиваться.

Что касается компании Rosneft Trading, в отношении которой Минфин США ввел накануне санкции, то компания намерена рассматривать возможность защиты собственных интересов в судебном порядке с задействованием других доступных механизмов, пояснил Песков.

США 18 февраля ввели санкции против Rosneft Trading SA и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. Администрация США заявила, что санкции стали ответом на участие компании в торговле венесуэльской нефтью.

В свою очередь МИД заявил, что Россия категорически не приемлет санкции США в отношении компании Rosneft Trading.

Нередко за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, помимо мнимых "геополитических целей", стоит банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. "Оба последних случая — из этого ряда", — подчеркнул МИД.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / В нападении на базу ВМС США заподозрили граждан Саудовской Аравии

02.01 / DN — для противостояния России — США привели Второй флот в состояние полной боеготовности

20.01 / Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля — РБК

03.12 / Путин подписал закон о журналистах-«иноагентах»

19.12 / Россияне пострадали при столкновении туристического катера с яхтой в Таиланде

16.01 / В Новокузнецке в здании суда открыли стрельбу

07.12 / Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией

22.01 / В результате авиаударов России в Сирии погибло 40 человек — СМИ

08.02 / Эксперты объяснили внутренние причины массовых беспорядков в Казахстане

30.01 / Палата представителей голосует по ограничению военных полномочий Трампа по Ирану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика