Банки вернули клиентам только 15 процентов украденных киберворами денег

19.02.2020, 23:06, Новости дня

Российские банки вернули своим клиентом только 870 миллионов рублей, похищенных кибермошенниками, подсчитал ЦБ РФ. Это 15 процентов от всего похищенного со счетов россиян.

Банк РФ впервые опубликовал годовую статистику по возврату банками своим клиентам денег, украденных кибермошенниками.

Банки сообщили о 572 тысячах незаконных операций, совершенных без согласия клиентов. В итоге мошенники украли со счетов физических лиц около 5,7 миллиарда рублей. Кибермошенники больше всего воруют со счетов клиентов в Москве (2,6 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (402,9 миллиона рублей) и в Костромской области (286 миллионов рублей).

На счетах юридических лиц в прошлом году зафиксированы 4,6 тысячи несанкционированных переводов, списаний, что привело к потере 701 миллиона рублей.

Около 3 миллиардов рублей — большая часть денег граждан — похищены при оплате товаров и услуг в интернете. Через системы онлайн-банкинга было незаконно списано 2,2 миллиарда рублей. Через банкоматы и платежные терминалы в прошлом году похищено 525 миллионов рублей.

Россияне становятся жертвами по двум причинам – из-за собственного доверия и новых технологий кражи данных.

В 2019 году 7 из 10 хищений со счетов проведены с применением методов социальной инженерии. Клиент либо сам переводит деньги мошеннику, и банк уже не в состоянии вернуть деньги, потому что они сразу снимаются из банкомата. Либо при помощи различных психологических уловок мошенники узнают данные карты клиента. Это, как правило, делается через мошеннические "колл-центры", которые якобы представляют банки, или интернет-магазины.

По закону банк обязан компенсировать клиенту похищенные средства только в случае, если клиент не нарушал условия договора: не сообщал данные, разглашение которых привело к потере денег. Это номер карты, пароль из СМС, СVV-код.