В поезде «Киев – Бердянск» на женщину упала полка с пассажиром

19.02.2020, 23:06, Новости дня

13 февраля в поезде «Киев – Бердянск» на 60-летнюю жительницу города Пологи Запорожской области Наталью Манько упала верхняя полка, на которой находился пассажир. Об этом 19 февраля сообщила местная газета «Районка».

Женщина возвращалась домой из Киева ночным поездом. Полка, на которой находился 80-килограммовый мужчина, упала на нее примерно через 20 минут после начала движения.

На ближайшей станции женщине вызвали «скорую», обезболили, и этим же поездом она приехала в Пологи.

У пострадавшей диагностировали перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и гематомы. Женщина не может ходить и сидеть.

ВИДЕОВидео: Газета Районка rayonka_com / YouTube

По ее словам, лечение займет около трех месяцев. Медики рекомендуют ей поехать в Днепр на операцию, но она говорит, что на это у нее нет денег.

Малько планирует обращаться к руководству «Укрзалізниці», в страховую компанию и суд.