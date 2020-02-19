Мнение: Кто заказал Голунова?

19.02.2020, 23:05, Разное

Бывший оперативник Денис Коновалов признался, что подбросил наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову. И сделал это по приказу своего начальника майора Игоря Ляховца.

Это информация от адвоката Ляховца, который сообщил: «На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину».

Адвокат уточнил, что бывший замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Ляховец отвергает эти обвинения и свою вину не признает. Защитник уверен, что следователи оказали давление на Коновалова и вынудили его дать признательные показания.

Майор Ляховец, как опытный мент прекрасно понимает, что ему и его подельникам грозят очень серьезные сроки. Потому что по версии следствия, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту Голунову наркотики… А это целый букет статей УК. Начиная от фабрикации доказательств по уголовному делу, до незаконного лишения свободы и распространения наркотиков… Тут даже ОПГ вырисовывается. А все это, думаю, потянет, лет на 13-15 колонии.

И возможно, Ляховец рассчитывает на того (или тех), кто попросил его организовать уголовное дело в отношении Голунова. Надеется, что помогут, не бросят…

Впрочем, не исключаю, что никакого заказа не было. И фабриканты уголовки знать не знали, что Голунов – журналист «Медузы». А наркотики парню подбросили исключительно ради улучшения показателей своей работы.

На снимках: Денис Коновалов (на верхнем снимке) и Игорь Ляховец, фотографии отсюда