Дети Юлии Барановской спланировали для ведущей будущую свадьбу

19.02.2020, 23:04, Разное

Юлия Барановская рассказала, что ее дети спланировали для нее будущую свадьбу. Раскрывать детали личной жизни и имя избранника 34-летняя ведущая не стала.
Дети спокойно отнеслись к разводу матери с Андреем Аршавиным. Они заботятся о ее светлом будущем и положительно воспринимают происходящие в ее жизни перемены. Наследники ждут не дождутся, когда смогут погулять на свадьбе самого родного для них человека. Дочь Яна, к примеру, продумала торжество до мелочей.
«Дети расписали все – кого пригласить, какие подарки дарить, какие наряды подобрать. Моя Яна каждый год просит Деда Мороза подарить мне счастье и мужа. Кстати, о моем избраннике у нее есть четкие представления», — цитирует «7дней» Барановскую.
Ранее в Сети появились слухи о романе знаменитости с Александром Васильевым. Историк моды опроверг связь с многодетной матерью.



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