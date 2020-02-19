Мнение: Самые длинные метро в мире, мыши в лондонской «трубе» и Василеостровская в 1992 году

19.02.2020, 22:56, Разное

1. Московский метрополитен, которому вскоре исполняется 85 лет, в прошлом году обошёл по длине линий метро Нью-Йорка, а этом году, по всей видимости, превзойдёт древнейшее в истории Лондонское метро и выйдет на четвёртое место в мире:

https://www.youtube.com/watch?v=ACivi8zeyF0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_метрополитенов

В тройке лидеров сплошь китайские города, соревновать с ними сложно, так как уж очень они большие.

Грандиозное расширение Московского метро за последние 10 лет – безусловно выдающееся достижение. Приятно, когда столица России может похвастаться крупнейшим и красивейшим метрополитеном среди государств Европы и Северной Америки.

2. Нас пугали гигантскими крысами в отечественном метро, однако пока что представители семейства мышиных нашлись в метро Лондона:

https://9gag.com/gag/a9RV4o0

Business Insider: Фотоснимок мышей, дерущихся на станции Лондонского метрополитена, выиграл престижную премию в области фотографии.

Пост на 9gag про эту фотографию вызвал бурное обсуждение. Удивительно, но никого из англоязычных комментаторов не удивляет сам факт наличия мышей в метро – как будто так и должно быть. Лишь один из пользователей отметил, что метро «кишит этими зубастиками», а другой – что фотография «действительно передаёт дух Лондона».

3. Фотография метро «Василеостровская» от 1992 года навевает острую ностальгию. Не ожидал встретить её на иностранном форуме:

https://9gag.com/gag/a6Nx67m

Фотографу, Алексею Титаренко, здорово удалось передать дух эпохи. В то время я как раз ездил в школу через эту станцию метро, и в моей памяти она отложилась именно такой. Сейчас, конечно, всё выглядит совсем иначе — там сделали пешеходную, вполне европейскую по ощущениям улицу. Если удастся решить проблему Среднего проспекта, а также почистить пространство от заборов и визуального мусора, будет, пожалуй, совсем хорошо:

https://yandex.ru/maps/-/CKUFFW7A