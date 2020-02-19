США нанесли авиаудар по территории Сомали

19.02.2020, 22:37, Новости дня

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) объявило, что в координации с правительством Сомали нанесло авиаудар по боевикам из террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в России) в районе Вадажир к юго-западу от сомалийской столицы Могадишо.

«Согласно первоначальным оценкам, в результате ликвидированы трое террористов», – приводит сообщение АФРИКОМ ТАСС.

Удар последовал через некоторое время после атак боевиков «Аш-Шабаб» на две армейские базы в области Нижняя Шабелле на юге Сомали. По данным Reuters, в ходе боев с террористами потери правительственных сил Сомали составили 12 военнослужащих.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / В больнице Ставрополья на видео сняли пациента, который три дня пролежал на полу в коридоре

03.12 / Экс-президент США Картер госпитализирован

29.01 / «П…здец украинскому кино». Соцсети раскритиковали назначение новой главы Госкино, она призвала судить по результатам работы

30.01 / Инфляция в Германии в январе выросла на 1,7%

30.12 / NTD — российские умельцы предлагают бюджетную копию Tesla Cybertruck из «девятки»

06.02 / Спасатели эвакуировали экипаж из спускаемого аппарата «Союза МС-13»

10.01 / Спирс показала татуировки в зоне бикини

09.02 / Эксклюзив из самой горячей точки Сирии: радикалы прикрываются турецкими военными

30.01 / Уханьские врачи сравнивают себя с вратарями, которые не дают вирусу перейти в эпидемию

25.12 / Автобус насмерть сбил ребенка на переходе в Приморье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика