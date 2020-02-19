США нанесли авиаудар по территории Сомали

19.02.2020, 22:37, Новости дня

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) объявило, что в координации с правительством Сомали нанесло авиаудар по боевикам из террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в России) в районе Вадажир к юго-западу от сомалийской столицы Могадишо.

«Согласно первоначальным оценкам, в результате ликвидированы трое террористов», – приводит сообщение АФРИКОМ ТАСС.

Удар последовал через некоторое время после атак боевиков «Аш-Шабаб» на две армейские базы в области Нижняя Шабелле на юге Сомали. По данным Reuters, в ходе боев с террористами потери правительственных сил Сомали составили 12 военнослужащих.