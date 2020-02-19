Приложение «ВКонтакте» полностью сменило дизайн

19.02.2020, 22:30, Новости дня

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» выпустили обновленную версию мобильного приложения — в нем поменяли дизайн, за счет чего интерфейс стал визуально чище и светлее, и упростили навигацию. Об этом Вестям.Hi-tech сообщили в пресс-службе компании.

Новый дизайн «ВКонтакте» начала тестировать в октябре. Чтобы его опробовать, пользователи должны были найти и отсканировать на камеру смартфона QR-код, который размещался на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Предыдущий масштабный редизайн проводился в сентябре 2017 года.

В обновленной версии «ВКонтакте» переработана структура и реализован быстрый доступ к самым посещаемым разделам и наиболее востребованным функциям сервиса. Чтобы пользователи больше фокусировались на общении и контенте, разработчики убрали из приложения лишние разделители, громоздкие синие шапки, а также обновили иконки и шрифты.

Из нижнего меню команда «ВКонтакте» убрала «Рекомендаций» и «Уведомления» (их переместили в «Новости») — их место заняли вкладки «Друзья» и «Обзор». На последней собраны самые востребованные сервисы социальной сети — музыка, видео, сообщества, подкасты и другие. Отсюда же можно запустить поиск по всем сервисам «ВКонтакте» и сканер QR-кодов.

Музыкальный плеер был вынесен на небольшую полоску над нижнем меню. Так, элементы управления воспроизведением всегда отображаются на экране, где бы ни находился пользователь в приложении.

Строку со статусом разработчики «ВКонтакте» вернули на самое видное место — под именем пользователя. Самые востребованные функции (публикация «историй», постов, фотографий) остались на странице профиля, прочие (закладки, статистика, документы) были вынесены в отдельный блок.

У части пользователей приложение «ВКонтакте» уже обновилось. Всем новая версия станет доступна в течение ближайших недель.

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Вести.Hi-tech