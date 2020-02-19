В Новом Уренгое киллера с ножом задержали возле подъезда его жертвы

19.02.2020, 22:30, Новости дня

Размолвка между двумя бизнесменами из Калининграда и Нового Уренгоя вылилась в хитроумную операцию оперативников, не просто предотвративших заказное убийство, но и поймавших с поличным как самого киллера, так и его заказчика, заявил пресс-служба СКР по ЯНАО.

 

Жителя газовой столицы РФ заказал его старый знакомый из Калининграда, причем сделал это через третьи руки — попросил знакомого подыскать исполнителя за полмиллиона рублей. Тот обратился к приятелю, а уже он нашел киллера. В Новый Уренгой он прибыл 17 декабря и полтора месяца следил за жертвой, чем привлек внимание правоохранителей. Когда вооруженный ножом мужчина 2 февраля пошел на дело, его задержали.

 

Огласке эту информацию не предавали, зато 6 февраля полицейские опубликовали сообщение об найденном автомобиле предпринимателя со следами крови в салоне. После этого задержанный передал кодовую фразу заказчику и в тот же день получил на счет 500 тысяч рублей. Как только деньги поступили, калининградские правоохранители заковали в наручники организатора преступления.

Несостоявшемуся киллеру инкриминируют покушение на убийство, его финансисту — подстрекательство к приготовлению убийства по найму.



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