Автопилот Tesla можно хакнуть при помощи куска клейкой ленты

19.02.2020, 22:30, Новости дня

Двум исследователям в области безопасности компьютерной безопасности из компании McAfee удалось взломать систему автономного вождения электрокарах Tesla.

Система автопилота в машинах Tesla считается одной из самых продвинутых в отрасли, но, как показывает очередной пример, радары, датчики и камеры по-прежнему несовершенны.

Специалисты смогли "хакнуть" камеру MobilEye EyeQ3, которая, в частности, отвечает за считывание дорожных знаков. Причем сделать это удалось лишь при помощи кусочка черного скотча.

Исследователи из McAfee закрепили 2 дюйма черной ленты на знаке скорости 35 миль в час, слегка удлинив среднюю линию цифры "3". Затем они поехали на автомобиле 2016 года Tesla Model X в направлении знака с включенным круиз-контролем.

Камера на автомобиле должна заметить знак с ограничением скорости, передать данные в главный блок управления, а система адаптивного круиз-контроля автоматически регулирует скорость авто. Круиз-контроль является основой автопилота Tesla, который должен держать машину на безопасном расстоянии от других участников движения.

Внешне знак изменился не сильно, но система автопилота восприняла тройку как восьмерку, и автоматически повысила скорость, когда автомобиль приблизился к измененному знаку. 

Сообщается, что в эксперименте приняли участие электрокары Model X и Model S 2016 года. Такая ошибка может привести к нарушению правил дорожного движения.

Представители компании Mobileye, которая производит камеры для Tesla, сказали, что обновленная система автопилота учитывает и другие данные, включая информацию из цифровых карт.

В новых моделях Tesla используются проприетарные камеры, а MobilEye EyeQ3 выпустила новые версии своих камер, которые McAfee протестировала и заявила, что они не были обмануты измененным знаком.



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