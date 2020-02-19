Правоохранители проводят обыски в Одесском морском порту и Администрации морских портов

19.02.2020, 22:30, Новости дня

Правоохранители проводят обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях. Об этом 19 февраля проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По версии правоохранителей, руководство этих предприятий могут быть причастны к масштабным злоупотреблениям, через которые государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.

«В течение пяти лет должностные лица указанных государственных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. По данным следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что таким образом фирмы-арендаторы оказывали услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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