США инвестируют в «Инициативу трех морей»

19.02.2020, 22:30, Новости дня

«Инициатива трех морей» – это созданное в 2016 году объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы постепенно превращается в важную политическую и экономическую платформу для развития региональных проектов в области инфраструктуры, энергетики и цифрового взаимодействия. Своим названием проект обязан географической близости к трем морям – Балтийскому, Адриатическому и Черному – и включает следующие страны: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Венгрию, страны Балтии, Польшу, Словакию, Словению и Румынию.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей 14−16 февраля этого года, Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США намерены финансировать проекты по увеличению энергетической независимости стран-участниц «Инициативы трех морей». В этих целях не менее 1 миллиарда долларов будут направлены в инвестиционный фонд инициативы через «Международную финансовую корпорацию развития» – созданную в 2019 году структуру правительства США, которая осуществляет финансирование проектов в развивающихся рынках. На данный момент неизвестно, в какие конкретно проекты «Инициативы трех морей» будут вложены американские средства, но сам принцип действия фонда основан на коммерческой основе, т.е. предполагает вложение средств с последующей экономической отдачей.

В энергетической сфере «Инициатива трех морей» направлена, в частности, на снижение энергетической зависимости от России посредством развития поставок сжиженного природного газа через терминалы в польском Свиноуйсьце, литовской Клайпеде и будущего терминала в хорватском городе Крк. Предусмотрена также поддержка проектов по поставкам натурального газа, в том числе развитие строительства «Балтийской трубы», которая могла бы поставлять норвежский газ в Польшу через Данию, а также соединение региона с газовыми ресурсами Румынии. Среди других проектов – подключение некоторых стран региона к Трансадриатическому трубопроводу, который может нести азербайджанский газ из Турции через Грецию в Италию. Этот трубопровод является частью «Южного газового коридора» – инициативы Европейского Союза по диверсификации энергетических поставок, и является конкурентом двух российских трубопроводов, которые несут нефть в Турцию по дну Черного моря.

Как отмечает старший аналитик Фонда «Наследие» Дэниэл Косич (Daniel Kochis, The Heritage Foundation), «Инициатива трех морей» в целом направлена на то, чтобы создать в регионе Центральной и Восточной Европы энергетический и инфраструктурный коридор «север-юг» в противовес инфраструктуре, которая со времен Советского Союза идет с востока на запад.

«Идея состоит в том, чтобы помочь связать эти страны с севера на юг, а также развить трансатлантические отношения и связь с американскими инвестициями и компаниями», – говорит эксперт, который отмечает, что помимо развития региональной инфраструктуры, снижения энергетической зависимости стран Центральной и Восточной Европы от российского газа, важную роль играет и развитие бизнес-связей с США и общее усиление противостоянию российскому влиянию.

Отмечает эксперт и то, что США выступали в поддержку «Инициативы трех морей» с момента ее основания, в том числе и для противостояния росту инвестиций в регион со стороны Китая, который усиливает здесь свое политическое и экономическое влияние через программу «17+1» – формат сотрудничества Пекина со странами Центральной и Восточной Европы.

Вице-президент Центра анализа Европейской политики Река Смеркени (Reka Szemerkenyi, CEPA) подчеркивает не только важность инвестирования финансовых средств со стороны США в «Инициативу трех морей», но также и выбранное для объявления об этом времени и месте.

«Это момент, когда вопросы и озабоченность по поводу трансатлантического сотрудничества стали очевидными, – отмечает вице-президент Центра. – Так что, в плане времени это очень важный момент для того, чтобы со стороны Соединенных Штатов заверить в сильной и четкой поддержке трансатлантического сотрудничества. Также очень важно и место – будь об этом объявлено в Вашингтоне, то восприятие этого посыла, я думаю, было бы иное. Госсекретарь же заявил об этом во время крупнейшего европейского мероприятия по приоритетам определения национальной безопасности и внешней политики, обратившись напрямую к лидерам Европейского Союза и странам-партнерам».

Эксперт Центра анализа европейской политики также отмечает, что сообщение о поддержке США этой инициативы важно не только в геостратегическом плане для России и Китая, но также и для развития самой «Инициативы трех морей» и увеличению финансовых взносов странами-участницами. На сегодняшний день, как отмечает эксперт, только три страны – Польша, Румыния и Эстония – внесли средства в фонд инициативы.

«Это очень важный исторический момент, когда «Инициатива трех морей» стоит перед выбором – развиваться медленным темпом, или же пойти по пути значительного ускорения. И объявление о поддержке со стороны Соединенных Штатов решительно поддерживает второе», – говорит Река Смеркени, также отметив, что если сейчас Европейский Союз выступает на стороне данного проекта, то изначально оттуда звучали и критические высказывания, в том числе со стороны тех, кто считал инициативу стран этого региона либо недостаточно сильной для определения приоритетов и стратегических интересов, или же, напротив, слишком амбициозной и угрожающей авторитету Брюсселя.

Эксперт Атлантического Совета Ян Бжезинский (Ian Brzezinski, Atlantic Council) отмечает, что американский вклад в «Инициативу трех морей» значителен не только для развития стран Центральной и Восточной Европы, но и как часть осуществления целостной политики Вашингтона в отношении Европы.

Как отмечает эксперт, объявление Госсекретаря США о столь существенном финансовом вливании в инициативу привлечет внимание инвесторов к Центрально-Европейскому региону, который в плане инвестиций является «недооцененным».

«Когда Госсекретарь говорит о миллиарде долларов, то рынки капитала обращают на это внимание, – говорит Ян Бжезинский. – Это не только увеличит объем финансовых средств стран «Трех морей», выведя инициативу на следующий уровень, но также укрепит доверие инвесторов в отношении региона и поднимет их осведомленность о его возможностях».

«Регион между Балтийским, Черным и Адриатическим морями экономически разделен и не полностью интегрирован в более широкое экономическое пространство Европы», – добавляет эксперт, отметив, что в этом плане участие Вашингтона в «Инициативе трех морей» является частью длительного видения США Европы как «единого, свободного, безопасного и процветающего» континента.

Утверждения же о том, что США покидает Европу являются ложными, говорит Ян Бжезинский, так как несмотря на наличие некоторых разногласий, в частности в торговых вопросах, сотрудничество между США и Европой в вопросах безопасности остается крепким и развивается. В этом контексте и на фоне решения США инвестировать миллиард долларов в «Инициативу трех морей» сложно «оправдать высказывания о том, что Америка якобы покидает и игнорирует Европу», говорит эксперт.