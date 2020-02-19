Названа дата официального выхода принца Гарри и Маркл из королевской семьи

19.02.2020, 22:30, Новости дня

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально перестанут исполнять свои обязанности с 1 апреля 2020 года. Выход пары из королевской семьи состоится 31 марта, сообщает Daily Mail. Также прекратят исполнение полномочий лица, обслуживающие принца Гарри и его жену.

Сын принцессы Дианы не лишится ряда воинских званий. При этом он не сможет использовать свое военное положение в течение двенадцатимесячного испытательного срока.

До выхода из семьи пара намерена посетить ряд мероприятий.

Принц Гарри и Меган Маркл в январе сложили с себя королевские полномочия и лишились титулов. Свой поступок пара объяснила тем, что хочет более самостоятельной жизни и финансовой независимости. Они будут проживать вместе с сыном попеременно то в Канаде, то в Великобритании.

Ранее принц Гарри и его супруга уволили пятнадцать сотрудников своего офиса в Букингемском дворце и закрыли сам офис.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Путин пообещал рассмотреть вопрос об «уличной медицине»

13.12 / Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» в РФ. Один погибший, 12 пострадавших, еще один человек пропал без вести

16.12 / Бородянский заявил, что инициировал увольнение Марины Порошенко с поста главы набсовета Украинского культурного фонда

06.12 / Рада направила 200 млн грн на строительство больницы «Охматдет»

04.01 / Украинская Википедия составила рейтинг самых популярных статей

29.01 / Подозреваемый в убийстве ростовского депутата покончил с собой

09.01 / В администрации главы Абхазии заявили о попытке госпереворота

28.01 / В Мариуполе задержали гранатометчика «ДНР», участвовавшего в обстрелах Торецка – СБУ

21.01 / Сбербанк назвал способы получения мошенниками данных карт

06.12 / Украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры – Дубилет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика