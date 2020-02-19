Welt — фастфуд вреден не только для фигуры, но и для мозга

19.02.2020, 22:30, Новости дня

Австралийские учёные выяснили, что поедание большого количества фастфуда может привести к неприятным последствиям не только для фигуры, но и для мозга. Частое употребление нездоровой пищи вызывает чувство голода, даже когда человек сыт, а также способствует развитию забывчивости, агрессивности и депрессии, пишет немецкий телеканал Welt.

Всем известно, что от фастфуда можно быстро и основательно растолстеть. Однако он действительно наносит вред ещё и мозгу. В ходе нового австралийского исследования учёные установили, что слишком большое количество нездоровой еды влияет на гиппокамп — поэтому чувство голода никуда не исчезает, даже когда человек уже сыт.

Вдобавок большое количество сахара и другие вредные для здоровья составляющие фастфуда способствуют забывчивости, агрессивности, депрессиям и стрессу.

Теперь учёные требуют точнее изучить роль гиппокампа в мозгу. Они предполагают, что нездоровое питание в сочетании с другими вредными воздействиями окружающей среды может наносить этому участку мозга нарастающий долгосрочный вред.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2020 года.

 



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