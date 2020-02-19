Мнение: Грудь дороже жизни

19.02.2020, 22:30, Разное

Мечта каждой зеленой девчонки (ну, или бабоньки в летах) – чтобы выпирало не только сзади, но и спереди. Иногда такие мечты приводят не то что бы к самым радостным последствиям. Вспомните про эту историю, когда женушка решит попросить денег на импланты.

В последние годы, с ускоренными темпами развития представлений о женской красоте, многие начали постепенно забывать о поговорке «Красота требует жертв». Однако один представитель американского сообщества докторов, специализирующийся на грудных и не только имплантах, счел жизнь пациентки не такой уж и важной штукой – в отличие от её модельной карьеры и имиджа.

Так называемый «специалист» отказался извлечь из тела 33-летней австралийки Бек Донлан импланты, которые не просто доставляли ей дискомфорт, но стали причиной сильного воспаления и, как следствие, инфицирования. И знаете, какой аргумент выбрал этот уникум, чтобы оправдать отказ от операции? Он посчитал, что с ними КРАСИВЕЕ, чем БЕЗ них; да и вообще – пациентка работает моделью и персональным тренером, а отказ от пышной груди сведет её популярность к нулю и вообще разрушит карьеру.

Вы спросите, а чего это дамочка вообще решила обзавестись размером побольше? Дело в том, что Донлан родилась с воронкообразной деформацией грудной клетки, то есть – с впалой грудью. А операцию по ее увеличению сделала для поднятия ЧСВ. Проблемы начались спустя три года после вмешательства, когда вокруг одной молочной железы девушки образовалось большое количество жидкости и развилась бактериальная инфекция.

Единственным выходом из этой ситуации, которая вполне могла стать фатальной, стало полное избавление от некачественных имплантов. С первого раза, как мы уже знаем, сделать этого не удалось. Но всё-таки у этой истории относительный хэппи-энд: хирург, готовый взяться за дело, нашелся.

Вот и думай теперь, что делать со всеми этими обезумевшими фанатами всего надувного…

Источник: Достало



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