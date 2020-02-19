В Нижнем Новгороде власти согласовали митинг памяти Немцова, отказав в проведении шествия

19.02.2020, 22:24, Новости дня

Администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение акции памяти Бориса Немцова. Как передает «Интерфакс», об этом сообщили организаторы мероприятия.

Они получили ответ от мэрии о согласовании митинга на площади Маркина 29 февраля. Вместе с тем, в проведении шествия по улице Рождественской было отказано и в качестве альтернативного варианта предложено провести его в других местах в заречной части города.

«Организаторы приняли решение провести согласованный митинг на площади Маркина, а от шествия отказаться», — говорится в сообщении.

15 февраля московские власти согласовали марш памяти Немцова.  Оно пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

 



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