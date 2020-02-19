Наука: Почему от статинов болят мышцы

19.02.2020, 22:20, Разное

При лечении статинами в мышечных клетках становится слишком много противовоспалительного белка, из-за чего клетки начинают просто гибнуть.

Статины – это группа препаратов, которые понижают уровень холестерина в крови. Статины весьма эффективны, их чаще всего прописывают при атеросклерозе, и в целом считается, что их легко переносят – в том смысле, что польза от них перевешивает побочные эффекты. Тем не менее, побочные эффекты у статинов имеют место, и один из самых распространённых – боль в мышцах. Проблемы с мышцами возникают у 5–29% пациентов, принимающих статины, чаще всего это пожилые люди и женщины, а также те, кто ведёт физически активный образ жизни.

Исследователи из Саарского университета попытались понять причины «статиновой боли» в мышцах. В статье в The FASEB Journal они пишут, что здесь всё дело в белке GILZ. Он синтезируется в самых разных тканях и органах, и в мышцах в том числе. GILZ нужен, чтобы держать в рамках иммунитет: он появляется в ответ на стрессовые гормоны глюкокортикоиды и воспалительные иммунные сигналы, подавляя воспаление и успокаивая иммунную систему. Статины, в свою очередь, не только снижают уровень холестерина – они также подавляют воспаление, и делают они это с помощью GILZ.

Под действием статинов клетки синтезируют больше противовоспалительного белка GILZ, но с увеличением GILZ в мышечных клетках они начинают гибнуть (поэтому, очевидно, в самых тяжёлых случаях всё заканчивается рабдомиолизом, когда мышечная ткань видимым образом деградирует). Если же у клеток выключить ген, кодирующий GILZ, то никакого вреда для клеток от статинов не было. И раз теперь мы более-менее знаем, как именно статины вредят мышцам, то, возможно, в скором времени лечение статинами удастся модифицировать так, чтобы они не вмешивались в работу противовоспалительного белка GILZ и не вынуждали клетки к гибели.



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