Ахметов вытесняет Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского – Financial Times

19.02.2020, 22:18, Новости дня

Самый богатый украинец, бизнесмен из Донецка Ринат Ахметов хочет стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, ослабив при этом влияние своего давнего соперника, предпринимателя из Днепра Игоря Коломойского. Об этом говорится в статье британского издания Financial Times, опубликованной 19 февраля.

Одним из шагов по нейтрализации Коломойского стал запуск нового телеканала медиагруппы Ахметова, «Украина 24»; представитель окружения Зеленского признался британской газете, что канал занял лояльную позицию по отношению к Банковой.

В группе компаний Ахметова СКМ заявили, что донецкий бизнесмен приветствует экономическую повестку дня Зеленского, поскольку рост экономики Украины позитивно сказывается на активах группы.

Западный дипломат, работающий в Киеве, сказал газете, что Ахметов хотел бы быть частью «любого мирного плана» Зеленского по Донбассу.

Издание напоминает, что контролируемые Коломойским ферросплавные заводы добиваются снижения тарифов на электроэнергию, которую вырабатывают предприятия Ахметова. Бизнесмен из Днепра, чья медийная поддержка помогла Зеленскому на выборах 2019 года, требовал от антимонопольных органов ограничить влияние Ахметова в энергетическом секторе.

Однако ситуация вокруг «ПриватБанка» усложняет отношения Коломойского с Зеленским, который стремится заключить соглашение о новой кредитной программе с МВФ, сказано в публикации. До национализации Коломойский был топ-акционером «ПриватБанка», а в конце 2019 года утверждал, что возвращение финучреждения под его контроль произойдет в ближайшее время.

Forbes оценивает активы Ахметова в $6,6 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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