Минюст: Барр не собирается уходить в отставку

19.02.2020, 22:14, Новости дня

Министерство юстиции заявило, что генеральный прокурор Уильям Барр не планирует подавать в отставку. Ранее появились сообщения, что Барр пригрозил покинуть свой пост в знак протеста против привычки президента Дональда Трампа публиковать твиты о текущих расследованиях.

В стремлении положить конец многочисленным слухам официальный представитель Минюста Керри Купеч во вторник написал в «Твиттере»: «Генеральный прокурор не планирует подавать в отставку».

Ранее несколько СМИ сообщили, что Барр сказал близким к Трампу людям, что рассматривает возможность уйти в отставку на фоне серии твитов президента о предстоящем вынесении приговора его другу Роджеру Стоуну. Вмешательство Барра в дело Стоуна вызвало критику по поводу того, что администрация подрывает независимость судебной системы.

Барр в минувшие выходные сказал в интервью ABC News, что твиты президента о прокурорах и судьях мешают ему выполнять свою работу.

Трамп во вторник заявил, что «полностью доверяет» Барру.

«Я действительно осложняю его работу… Я с этим согласен… Генеральный прокурор – очень честный человек».

Как отмечает бывший сотрудник Минюста Ханс фон Спаковски, в настоящий момент работающий в фонде Heritage Foundation, нет ничего необычного в том, чтобы президент выступал с критикой в адрес Минюста.

«Я думаю, президент просто высказывает свое мнение и выражает недовольство», – считает он.

Барр ранее уже занимал пост генпрокурора в начале 1990-х годов. С тех пор, как он вернулся на эту должность в прошлом году, у них с Трампом сложились близкие отношения. Если генпрокурор все же уйдет в отставку, он пополнит перечень официальных лиц, покинувших свои посты по собственному желанию или по распоряжению президента.