Мобильные приложения Русфонда получили премию Digital Communications Awards

19.02.2020, 22:06, Новости дня

Во вторник, 18 февраля, в Москве прошла церемония вручения премий Digital Communications Awards. Победу в специальной номинации "Digital-Медиа & Инструменты" одержали мобильные приложения Русфонда. Награду принял арт-директор организации Сергей Амбиндер.

По словам представителя Русфонда, в 2020 году они впервые участвовали в Digital Communications Awards, который является одним из самых уважаемых конкурсов страны. Амбиндер отметил, что отбор для участия в нем очень суровый. В этой номинации также выступали МТС и "Северсталь". Арт-директор выразил надежду на то, что данная награда поможет привлечь в Русфонд новых благотворителей, а коллеги по сектору будут активнее развиваться.

Это уже третья награда благотворительной организации за разработку мобильных приложений. Программы для iOS и Android были запущены в 2016 году. Они помогают оказывать адресную помощь тяжелобольным детям из разных регионов России, а также узнавать свежую информацию о количестве доноров и трансплантаций костного мозга в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Например, в 2019 году благодаря мобильным приложениям Русфонда было собрано 77 миллионов рублей. Всего за три года доброжелатели пожертвовали 198 миллионов рублей. Мобильные приложения можно скачать в App Store и Google Play.

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помогать тяжелобольным детям. В рамках совместного проекта рассказывается о ребятах и их родителях, которые попали в беду, чтобы собрать средства на их лечение.