Павленский удивлен благосклонность французского суда, но разочарован отсутствием свободы слова

19.02.2020, 22:06, Новости дня

Власти Франции могут пересмотреть статус беженца для акциониста Петра Павленского, которого местная прокуратура обвиняет в пьяной драке и во вмешательстве в интимную жизнь бывшего кандидата в мэры Парижа Бенджамина Гриво. Суд по этим двум делам еще впереди, а пока Павленский снова на свободе. Как и его девушка, которая изначально получила порочащие политика видео. Сегодня мрачные перспективы Павленского обрисовал, выступая по радио, глава французского МВД Кристоф Кастанер, который сам в прошлом оказался замешан в точно таком же сомнительном происшествии. Ну, а Павленский всячески демонстрирует невозмутимость.

Благосклонность судьи и решение выпустить Павленского на свободу до суда удивило даже его самого. Он ощущает себя французом, но при этом говорит, что разочарован: "Думал, что здесь есть свобода слова, а ее не оказалось".

Сайт, на котором он опубликовал интимные ролики кандидата в мэры Парижа Бенжамина Гриво, заблокировали. В доме провели обыски, изъяли компьютеры. Но Павленский уже заявил, что это его не остановит — и он и дальше будет выкладывать в сеть компромат на политиков. В ответ глава МВД Франции Кристоф Кастанер намекает, что власти могут отозвать у Павленского статус политического беженца: "Я ожидаю от человека, получившего статус политического беженца, что он будет стремиться быть примерным гражданином. Мы дождемся итогов судебного разбирательства, после этого мы сможем поставить вопрос о его статусе".

При этом грозящий репрессиями Павленскому Кастанер сам не брезгует подобными методами. В далеком 1995 году он работал в мэрии Авиньона и помогал кандидату от левых весьма сомнительным образом — нарисовал карикатуру на его соперницу с рядом интимных подробностей и непристойной лексики. Тираж — 35 тысяч экземпляров — разбросали по почтовым ящикам жителей.

Кандидату от правых все это не помешало тогда выиграть выборы и оставаться мэром Авиньона вплоть до 2014 года. А самого Кастанера задержали спустя 20 минут после того, как он начал распространять скандальный буклет. Он стал обвиняемым по делу о клевете и публичном оскорблении госслужащего. И в 1996 году состоялся суд, где нынешнего главу МВД признали виновным и приговорили к штрафу в 50 тысяч франков.

В приговоре, помимо Кастанера, фигурируют еще 4 человека. Об этом факте биографии министра сейчас вспоминают редко и списывают все на ошибки молодости. Павленский же в своих акциях не раскаивается, называет их политическим искусством, пусть и непонятым ни в России, откуда он бежал по обвинению в изнасиловании, ни во Франции, где его считают тайным агентом Кремля.

Теперь он фигурант очередного уголовного дела, в статусе обвиняемой и его подруга Александра де Тадео, в прошлом — любовница Гриво. Она признала, что видео политик присылал именно ей, но при этом полностью отвергает свою причастность к распространению роликов. В интернете их посмотрели уже больше 4 миллионов французов. Павленский и Тадео сейчас под подпиской о невыезде, им запрещено общаться. Следующее заседание по этому делу назначено на март.



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