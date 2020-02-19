Хоккеисты «Северстали» одолели московское «Динамо» по буллитам

19.02.2020, 22:06, Новости дня

Встречей в Череповце между местной "Северсталью" и московским "Динамо" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ни основное, ни дополнительное время победителя не выявило. А в серии буллитов сильнее оказались хозяева льда – 3:2.

В составе столичной команды шайбы забросили Владимир Брюквин (5-я минута) и Владислав Ерфемов (32-я). За "Северсталь" отличились Вадим Кудако (20-я) и Александр Петунин (49-я). Победный буллит оказался на счету Владислава Кодолы.

Динамовцы занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очков после 59 игр. "Северсталь", ранее лишившаяся шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина, с 54 баллами после 60 матчей идет на Западе десятой.



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