Элайджа Вуд стал отцом в первый раз

19.02.2020, 22:06, Новости дня

Американский актер Элайджа Вуд стал отцом. Это первый ребенок для 39-летней звезды трилогии "Властелин колец".

Ребенка родила возлюбленная Вуда, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед, сообщает Daily Mail. В июле 2019 года женщину видели с большим животом.

Когда родился ребенок и какого он пола, не поясняется. Данную информацию Элайджа Вуд пока сам никак не прокомментировал.

Встречаться пара началась в 2017 году. Они познакомились на съемках фильма.

Элайджа Вуд является одним из самых закрытых актеров современности. Мужчина не ведет социальные сети. Известность мужчине принесла роль в фильме "Авалон", после чего он снялся в лентах "Рай", "Вечно молодой", "Вечное сияние чистого разума" и трилогии, ставшей знаковой для Вуда — "Властелин колец".



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