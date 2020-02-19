Леонид Якубович предложил установить для министра труда зарплату в 23 тысячи рублей

19.02.2020, 22:04, Разное

По словам телеведущего Леонида Якубовича, чтобы быстро решить вопрос с маленькими пенсиями в России, необходимо платить соразмерную зарплату главе министерства труда. На так давно ведущий заявлял, что его пенсия составляет около 23 тысяч рублей.

Решить проблему небольших пенсий в стране относительно несложно – нужно лишь назначить зарплату министру труда и соцобеспечения в размере 10-20 тысяч рублей – это точно повлияет на быстрое решение данного вопроса. Якубович отметил и роль профсоюзов в данном вопросе – их представителям под силу сдвинуть решение данной проблемы «с мертвой точки».

Напомним, что в недавнем интервью СМИ ведущий заявил, что его пенсия составляет порядка 23 тысяч рублей. Впрочем, он не понимает, куда ушли отчисления от его заработной платы, так как его трудовой стаж составляет более 55 лет. Он попросту не знает, куда делись его средства.