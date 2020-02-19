Супруга Джигана Оксана Самойлова впервые показала лицо новорожденного сына

19.02.2020, 22:04, Разное

Жена рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова накануне вновь стала матерью. Уже через несколько часов она поделилась совместным снимком с супругом и новорожденным сыном.

К слову, модель не стала скрывать лицо мальчика. В комментариях к публикации рэпер поблагодарил возлюбленную за очередного ребенка и признался ей в любви. По-видимому, роды прошли нормально, ведь девушка не пожаловалась на них. Публикация за считанные часы набрала свыше 2 миллионов отметок «Мне нравится».

Супруга Джигана родила четвертого ребенка в одной из клиник Маями – музыкант все время находился рядом с женой. Отметим, что для пары это лишь первый сын – ранее у них появлялись только дочери.