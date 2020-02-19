Эксперты назвали Samsung Galaxy A71 уникальным продуктом марки

19.02.2020, 22:04, Разное

Эксперты назвали отличие модели Galaxy A71 от остальных смартфонов Samsung, назвав устройство уникальным. Фаблет получил дисплей диагональю 6,7 дюйма, и при минимальном размере рамок его габариты сопоставимы с iPhone 11 Pro Max.
Корпус смартфона достаточно тонкий, хотя аккумулятор имеет весьма большую ёмкость. Устройство конкурирует с продуктами ценового диапазона 25-35 тысяч рублей. A71 борется за покупателей с Huawei Nova5T. Хотя товар от Samsung несколько уступает в мощности, его характеристики более сбалансированы.

Компания Huawei уступает по уровню IPS-дисплея, тогда как наружный сканер отпечатков пальцев и корпус, по мнению специалистов, нуждаются в редизайне. Конкуренты обходят Galaxy A71 в каком-либо одном параметре, однако баланс параметров у товара Samsung обеспечивает ему стабильное преимущество.



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