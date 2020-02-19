Личное: Просто так вышло

19.02.2020, 22:02, Разное

Блогерка из Краснодара — 35-летняя мать пятерых приёмных детей — разводится с мужем, потому что влюбилась в 20-летнего пасынка и теперь живёт с ним.



Фото: Соцсети

Четверых здоровых детей бабёнка забрала в новую любовь, а девочку с синдромом Дауна оставила мужу, которому наставила рога с его же собственным сыном.

Не врубились? Вот и я тоже с первого раза не поняла. Резюмирую: баба, пока муж был на работе, трахалась с его сопляком-сыном и теперь называет это дело любовью.

Слева — Марина с мужем и приёмными детьми, а справа — с новой любовью-пасынком и собакой.



Фото: Соцсети

Пожалуй, даже процитирую девушку:

Ты никогда не знаешь, как повернётся жизнь. В какой момент ты встретишь своего человека. Который заставит тебя улыбаться.

Я знаю, что кто-то поддержит. А кто-то осудит. Но мы вместе и счастливы, чего и вам желаю.

Вот я точно не поддержу такую любовь, потому что: а) люди с разжижением мозга на почве регулярных просмотров публичного дома 2 на любовь не способны, бэ) романтические и сексуальные отношения не должны стоять выше долга.

К сожалению, с чувством долга у моего поколения дела обстоят не важно.

Вы только послушайте эту клушу.

«Просто так вышло», твою мать!

У куриц вся жизнь разворачивается по принципу «Просто так вышло».

Сердечки в Эскортограме и бабочки в животе — вот высшая ценность эгоистичной и недалёкой бабы, которая путает любовь с неумением развлекать себя чем-то, помимо романтики.

Я раньше не любила «совок», а теперь, бывает, жалею, что он когда-то распался. Лучше бы половозрелые дуры собирали макулатуру и читали рассказы Катаева, чем смотрели публичный дом2, строили «любовь» уровня насекомых и транслировали свой словесный понос и своё бесчестие в Эскортограм.

Для меня любовь — это, прежде всего, ответственность за человека.

А для вас? Что для вас любовь?