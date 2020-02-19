Замминистра обороны США по политическим вопросам ушел в отставку по просьбе Трампа

19.02.2020, 21:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Джона Руда, который в прошлом году заявил, что Министерство обороны считает прогресс в борьбе с коррупцией в Украине достаточным для выделения одобренной Конгрессом помощи.

Руд подал в отставку в среду, заявив, что сделал это по просьбе Трампа.

Решение администрации удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента в отношении Трампа по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствованию работе Конгресса. Сенат оправдал президента, однако после разбирательства президент начал увольнять сотрудников, которых считает нелояльными.

Руд пополнил список этих лиц.

Трамп в среду написал в «Твиттере», что хочет «поблагодарить Джона Руда за службу стране и пожелать ему удачи в будущих начинаниях».

Руд в своем письме к Трампу не упомянул Украину. «Насколько я понял со слов министра обороны Марка Эспера, вы попросили о моей отставке», – написал он. Руд заявил, что покинет свой пост 28 февраля.

В письме к Конгрессу от 23 мая Руд рассказал, что Пентагон провел тщательную оценку антикоррупционных усилий и других реформ, проводимых в Украине. «Я могу удостоверить, что правительство Украины предприняло значительные меры для проведения институциональных реформ в сфере обороны с целью снижения коррупции», – написал он.

По словам Руда, его свидетельство, необходимое для направления финансовой помощи, была основана на сведениях, полученных в ходе «постоянного взаимодействия» с Украиной, в том числе встреч между министром обороны США и его украинским коллегой.

Позднее Руд сказал журналистам: «После подписания свидетельства я узнал, что помощь была удержана. Я так и не получил четкого объяснения, помимо того, что было беспокойство по поводу коррупции в Украине». Он также высказался за предоставление помощи, отметив, что ее удержание негативно скажется на оборонных приоритетах США.

Как сообщила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фара, обязанности Руда возьмет на себя его заместитель Джеймс Андерсон, пока не будет назначен и утвержден новый кандидат.

Эспер отметил, что Руд сыграл «важную роль» в решении вопросов, связанных с ядерным сдерживанием, НАТО, противоракетной обороной и стратегией национальной обороны.



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