Times — безработные британцы займут место низкоквалифицированных мигрантов

19.02.2020, 21:47, Новости дня

Почти восемь с половиной миллионов «экономически неактивных» британцев, возможно, займут место низкоквалифицированных мигрантов, пишет The Times о новой миграционной системе Британии. При этом, согласно новым правилам, теперь мигранты из ЕС будут уравнены в правах с жителями других стран, не входящих в этот блок.


Reuters

Более 8 миллионов «экономически неактивных» британцев могут занять место низкоквалифицированных иностранцев, когда вступит в силу новая вводимая после брексита иммиграционная система, основанная на баллах, пишет The Times со ссылкой на министра внутренних дел Британии Прити Пател.

«У нас 8,45 миллиона человек в возрасте от 16 до 64 лет, которые экономически неактивны, — сказала она в интервью BBC. — Мы хотим, чтобы предприятия вкладывали в них средства — инвестировали в их развитие, обучение».

Запуская новый правительственный план иммиграции, министр внутренних дел заявила, что, хотя уровень безработицы в стране был в последнее время на рекордно низком уровне, однако эти цифры всё равно скрывают часть трудоспособного населения, у которых нет работы.

Пател также добавила, что в будущем компаниям нужно быть более продуктивными и помочь британским работникам «повысить свои навыки и сделать их актуальными» для рынка труда.

«У нас, в Великобритании, есть много людей, к повышению квалификации и обучению которых должны стремиться компании», — отметила она.

В соответствии с новой представленной правительством иммиграционной системой, со следующего года у граждан ЕС и жителей стран, не входящих в Евросоюз, будут равные права, причём приоритет будет отдаваться тем, кто обладает самыми высокими навыками, например, учёным и инженерам.

Кроме того, как отмечается в статье, к иммигрантам из ЕС, среди прочего, впервые будет применено требование к знанию английского языка.



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