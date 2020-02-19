Le Figaro — инертность Германии всё больше раздражает европейцев

19.02.2020, 21:47, Новости дня

В Брюсселе с беспокойством следят за политической неопределённостью в Берлине, ожидая, что она приведёт к ещё большему отстранению Германии от европейских дел, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, сосредоточенность правительства Ангелы Меркель на внутренних проблемах мешает реализации масштабных европейских проектов, что раздражает многих лидеров стран Европы, включая Эммануэля Макрона. При этом есть и те, кто извлекает из немецкого бездействия собственную выгоду, подчёркивает газета.



Reuters

Политические потрясения в немецкой Тюрингии вызвали шок не только в Германии, но и в Брюсселе, где восприняли случившееся как очередной признак «нормализации» крайне правых сил в Европе и трудностей, испытываемых «традиционными партиями», пишет Le Figaro.

По убеждению издания, трудности, испытываемые Берлином, будут иметь последствия для ритма жизни ЕС в момент, когда европейские лидеры заявляют о больших амбициях в вопросе превращения Европы в геостратегическую державу, и рискуют отнять у Европы и тот небольшой импульс, что есть у неё сегодня. Находясь в неопределённости касательно преемника Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту главы партии ХДС и решения Ангелы Меркель о досрочном уходе с должности канцлера или продолжении политической карьеры до парламентских выборов 2021 года, европейцы уже понимают, что в ближайшее время им придётся иметь дело с ещё более замкнутой в себе и осторожной Германией.

При этом, как отмечает газета, царящая в Берлине политическая неопределённость не внесёт больших изменений в положение дел в Европе, где к осторожности Германии уже привыкли. По словам руководителя франко-немецких программ немецкого общества внешней политики Клэр Демесмэй, Германия не заинтересована в продвижении проектов европейской интеграции и в первую очередь делает упор на сплочённости. «К идее о том, что нельзя действовать грубо и раскалывать членов ЕС излишне амбициозными проектами сегодня добавляется внутриполитическое измерение, из-за которого главной заботой немцев становится защита собственной парламентской демократии», — поясняет эксперт.

Тем временем другие европейские страны вынуждены смиренно ждать своей участи, находясь в зависимости от малейших колебаний внутри немецкой правящей коалиции. «Проблема не в том, говорят они «да» или «нет». Проблема в том, что они не говорят ничего. У нас нет обратной связи. Они всегда отвечают: «посмотрим», — негодует брюссельский дипломат.

Как замечает газета, эта инертность, обещающая продлиться до 2021 года, очевидно, не устраивает Париж и Эммануэля Макрона, присоединившегося на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности к лагерю «нетерпеливых», однако другие страны, напротив, находят в ней интерес. В частности, речь идёт о Северной Европе во главе с Нидерландами, выступающими против расширения экономической интеграции ЕС и проекта бюджета еврозоны. Для них немецкая инертность — мощный союзник, полагает Le Figaro.

Сегодня наибольшее беспокойство Евросоюза связано с предстоящим во втором полугодии 2020 года председательством Германии в Совете министров ЕС. По словам одного из дипломатов, Брюссель до сих пор не имеет в своём распоряжении программы председательства и, очевидно, получит её не раньше конца мая.

При этом проблемы, которые будут рассматриваться под руководством Германии в совете, обещают быть крайне сложными: последний этап торговых переговоров с Лондоном, представление на рассмотрение Совета министров Европейского пакта о миграции, а также отношения с Китаем — вопрос, представляющий для Германии особую важность. Кроме того, на председательство Германии может выпасть и обсуждение бюджета ЕС на 2021—2027 год, если сторонам не удастся прийти к согласию до середины июня.

По убеждению генерального секретаря исследовательского комитета по франко-германским отношениям Французского института международных отношений Ханса Старка, хотя председательство Германии в Совете министров ЕС не будет бесполезным, двигаться оно будет не в том направлении, которого желал бы Эммануэль Макрон. С этой точкой зрения согласна и Демесмей. По её словам, несмотря на профессионализм Берлина, ждать от его лидерства больших политических импульсов не стоит.