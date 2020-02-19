Мнение: Красноярск — вместо Воронежа

19.02.2020, 21:44, Разное
В Красноярске, сужу по косвенным данным, всегда было нечем дышать — но именно в этом январе там что-то ОСОБЕННОЕ. Возможно, дело в том, что РУСАЛ перешел под контроль американцев — под это дело наши жлобы решили учинить настоящую гуманитарную катастрофу, чтобы таким образом американцев уесть. Типа, «а вот при дерипаске такого не было». Звучит вроде дико — но очень в рамках стратегии «бомбить Воронеж». Тут в буквальном смысле, только вместо Воронежа — Красноярск.
Вот и Шнуров написал стих о смоге в Красноярске — и уже этим сделал, наконец, всю эту жуть федеральной темой.
«Я чего-то не пойму,
Тема всем неинтересна?
Красноярск стоит в дыму,
Люди пишут, мол [конец] нам.
В новостях молчат. Ни строчки.
Ни пол-строчки, даже мема.
Типо эти заморочки,
Чисто местная проблема.
Эти новости некрупны?
Темка — так себе слаба?
Ждут когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая».
Молодец. Так-то всем, конечно, наплевать на всё, включая Красноярск — но все-таки эту выученную беспомощность надо как-то пробивать. Хоть так.
Источник: Размышления вольного социолога
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