Мнение: Красноярск — вместо Воронежа

19.02.2020, 21:44, Разное

В Красноярске, сужу по косвенным данным, всегда было нечем дышать — но именно в этом январе там что-то ОСОБЕННОЕ. Возможно, дело в том, что РУСАЛ перешел под контроль американцев — под это дело наши жлобы решили учинить настоящую гуманитарную катастрофу, чтобы таким образом американцев уесть. Типа, «а вот при дерипаске такого не было». Звучит вроде дико — но очень в рамках стратегии «бомбить Воронеж». Тут в буквальном смысле, только вместо Воронежа — Красноярск.

Вот и Шнуров написал стих о смоге в Красноярске — и уже этим сделал, наконец, всю эту жуть федеральной темой.

«Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол [конец] нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка — так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая».

Молодец. Так-то всем, конечно, наплевать на всё, включая Красноярск — но все-таки эту выученную беспомощность надо как-то пробивать. Хоть так.