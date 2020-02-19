В Луганской области задержали боевика

19.02.2020, 21:42, Новости дня

19 февраля возле поселка Городище Луганской области военные Национальной гвардии Украины задержали боевика российско-оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Мужчину задержали, когда он пытался перечь блокпост.

«В поисковой базе ситуационного центра этот гражданин 1958 года рождения числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию», – отметили в пресс-центре.

Его доставили в Белоцерковское отделение полиции в Луганской области по подозрению в преступлении, предусмотренного статье 260 (создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

На Луганщині затримано бойовика російсько-окупаційних військ #ООС #Операція_ОСВійськовослужбовці одного з підрозділів…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Среди заразившихся на Diamond Princess есть украинец

20.01 / Зеленский примет участие в работе форума в Давосе

31.01 / Белый дом сохранит военную помощь для Украины в прежнем объеме

13.01 / В Совфеде отреагировали на заявление об аннексии Россией Калининградской области

30.01 / После встречи Путина и Нетаньяху Кремль продолжает анализировать «сделку века»

12.02 / Глава ФОМ об опросе «Левады»: Доверие — это не напряжение в розетке

19.12 / Трамп назвал импичмент незаконным и намекнул, что победит на выборах президента США в 2020 году

18.02 / За подготовку терактов в Керчи задержаны двое двух подростков

27.12 / Французов разозлило решение Макрона не поздравлять страну с Рождеством

11.02 / Россия предложила провести переговоры между Палестиной и Израилем в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика