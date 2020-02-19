В Луганской области задержали боевика

19.02.2020, 21:42, Новости дня

19 февраля возле поселка Городище Луганской области военные Национальной гвардии Украины задержали боевика российско-оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Мужчину задержали, когда он пытался перечь блокпост.

«В поисковой базе ситуационного центра этот гражданин 1958 года рождения числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию», – отметили в пресс-центре.

Его доставили в Белоцерковское отделение полиции в Луганской области по подозрению в преступлении, предусмотренного статье 260 (создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.