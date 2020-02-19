Четырех человек не допустили на борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину

19.02.2020, 21:42, Новости дня

На этапе медико-санитарного контроля китайские врачи не допустили на борт спецрейса, вылетавшего в Украину из аэропорта Ухань, четырех человек. Об этом сообщил в эфире ТРК «Украина» заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, его цитирует пресс-служба ведомства.

Из них трое украинцев и одна иностранка, уточнил замминистра.

Украинские специалисты, сопровождающие рейс, провели дополнительный осмотр. Таким образом, всего на борт допущено 73 человека, сказали в Минздраве.

Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей. Они на постоянной связи с консульской службой, отметил Ляшко.

«На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции», – подчеркнул он.

«Среди эвакуированных – семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг – забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами», – добавил представитель министерства.

Самолет украинской авиакомпании SkyUp с эвакуируемыми гражданами в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань. Ранее сообщалось, что из Уханя эвакуируют 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут в Казахстане.

Планируется, что спецрейс вернется в Украину утром 20 февраля.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус называли 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом). По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая заразились 804 человека в 25 странах.