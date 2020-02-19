США решили оснастить подлодки гиперзвуковыми ракетами

19.02.2020, 21:30, Новости дня

ВМС США заявили, что собираются оснастить многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния» ракетами с гиперзвуковыми планерами C-HGB. В 2021 финансовом году на разработку и исследования по программе будет потрачен 1 млрд долларов.

Разработка носителя гиперзвукового планера будет вестись в рамках программы CPS (Conventional Prompt Strike, неядерный быстрый удар). Американские ВМС надеются получить двухступенчатую ракету-носитель диаметром 87,6 сантиметра, которая будет нести гиперзвуковой планер C-HGB. Разработкой занимается американская компания Dynetics Technical Solutions, информирует N+1.

Ракета-носитель должна будет поднимать планер, разгонять его до гиперзвуковой скорости, после чего аппарат отстыкуется от носителя и начнет планировать к цели.

Носитель и гиперзвуковой планер должны быть готовы к 2028 году. Ракетами с планерами оснастят многоцелевые подлодки типа «Вирджиния» пятой серии (Block V). Конструкция этих подлодок несколько изменится – у них появится отсек полезной нагрузки VPM.

На прошлой неделе глава стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что американские военные приступят к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году.



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