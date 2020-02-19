В Кремле раздумывают над вердиктом Гаагского суда

19.02.2020, 21:30, Новости дня

В Кремле анализируют решение Гаагского суда, чреватое для России выплатой огромных компенсаций бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, сообщают в среду, 19 февраля, СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока наши соответствующие ведомства, прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела, изучают тактику защиты, тактику оспаривания этого решения», — сказал Песков в ответ на журналистский вопрос о том, какова была реакция Владимира Путина на вердикт суда.

Напомним, апелляционный суд в Нидерландах накануне восстановил решение Международного арбитражного суда, в соответствии с которым Россия обязана выплатить акционерам бывшего ЮКОСа 50 миллиардов долларов.

Вынесенный вердикт аннулирует решение Гаагского окружного суда, отменившего постановление о компенсации на том основании, что рассмотрение этого дела не входило в юрисдикцию арбитражного суда.

В постановлении арбитража от 2014 года говорилось, что Россия не действовала добросовестно, когда предъявила ЮКОС огромные иски, хотя некоторые налоговые механизмы компании могли быть сомнительными.

Государство развернуло «полномасштабное наступление на ЮКОС и его бенефициаров с целью обанкротить ЮКОС и присвоить активы компании и в то же время убрать [главу компании Михаила] Ходорковского с политической арены», говорилось в постановлении арбитражного суда.

Ходорковский прокомментировал решение суда в Твиттере.

«Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа, – написал он. – Причем подтверждена не только процедура, но и суть: “отъем ЮКОСа – дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами”. Проиграл именно Кремль, а не Россия и платить в конце концов будет не Россия, а сечины!»

Ходорковский был арестован в 2003 году и провел более десяти лет в тюрьме, в то время как основные активы ЮКОСа продавались государственной компании. В итоге ЮКОС обанкротился.

Публицист, экс-глава Союза журналистов России Игорь Яковенко считает принятое в Гааге решение крайне важным по нескольким причинам. По его словам, Международный суд в Гааге фактически признал, что в России было совершено уголовное преступление в рамках политического преследования оппонентов и «циничный отъем собственности у акционеров нефтяной компании».

«Называя вещи своими именами, тогда произошел просто грабеж средь белого дня, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Вся эта фантастическая по наглости и беспределу афера, теперь зафиксирована Международным судом и получила должную оценку».

Игорь Яковенко также полагает, что в отличие от решений ЕСПЧ, от вердикта суда в Гааге не вправе «отмахнуться» даже Конституционный суд РФ. Как ему представляется, если приговор ЕСПЧ в Кремле еще могли проигнорировать, то сейчас такой номер не пройдет.

«Потому что в конечном итоге в компенсацию решения Гаагского суда будет включена собственность России за границей, – пояснил он. – Однако самое главное – влияние этого решения на общую моральную обстановку. Ведь сегодня повсеместно начинают доминировать настроения, что, мол, все равно ничего сделать нельзя, Путин будет творить все, что угодно. Но решение Гаагского суда доказывает, что все-таки, сколько веревочке не виться, все равно конец будет».

Это важно, потому что вселяет надежду в торжество справедливости и правосудия, резюмирует публицист.

Несколько по-иному оценивает происходящее экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров, бывший генерал-майор российских спецслужб и бывший менеджер компании «ЮКОС». На его взгляд, решение суда в Гааге имеет в первую очередь морально-политическое значение.

«В практически плане у него пока никаких перспектив в обозримом будущем не видно, – констатировал он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Это признает даже (Леонид) Невзлин (один из бывших руководителей ЮКОСа – В.В.). Как трезвомыслящий человек он сказал, что урегулирование вопроса может растянуться на десятилетия».

Вместе с тем Алексей Кондауров не сомневается в том, что давление на Москву в связи с решением по делу ЮКОСа не ослабнет. «На основании гаагского вердикта суды разных стран начнут принимать решения в пользу акционеров компании, накладывать обеспечительные меры на всякого рода госимущество, – подчеркнул он. – У России сегодня рисков в этом смысле гораздо больше, чем раньше. Так как политически ситуация в Европе, да и в Америке тоже, изменилась не в ее пользу».

Одновременно Алексей Кондауров не исключил, что Москва примет ассиметричные ответные меры, в частности, станет раскручивать третье дело по ЮКОСу.