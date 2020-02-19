The Bell: Китай назвал «Арбидол» потенциальным лекарством против коронавируса

19.02.2020, 21:24, Новости дня

Министерство здравоохранения Китая включило  ротивовирусный препарат «Арбидол» в шестую версию предварительного плана лечения коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает The Bell.

В последнюю версию программы впервые включены рекомендации противовирусных препаратов. В предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против COVID-2019 пока нет.

В новой версии перечислено четыре препарата для тестирования — «Арбидол», хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

«Арбидол» был разработан в 1970-е годы в СССР. В России его выпускает компания  «Отисифарма», принадлежащая владельцу компании «Фармстандарт» Виктору Харитонину, которого называли другом вице-премьера Татьяны Голиковой.

Противовирусное действие «Арбидола» клинически не доказано, однако в России он включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Патент на «Арбидол» истек в 2007 году, в Китае его производят в качестве дженерика шесть крупных фармацевтических компаний.

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