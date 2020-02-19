Учёные: Wi-Fi может провоцировать у человека серьёзные проблемы со здоровьем

19.02.2020, 21:21, Разное

На протяжении долгих лет мировое научное сообщество не может прийти к единому мнению относительно влияния технологии Wi-Fi на организм человека. Учёные из Foster and Moulder проанализировали ряд проведённых ранее исследований и пришли к выводу, что риск развития серьёзных проблем со здоровьем всё же существует.
Авторы проекта считают, что Wi-Fi имеет негативное влияние на различные органы и системы. В частности, под влиянием особого излучения ЭМП, провоцирующего активацию VGCC (потенциал-управляемый кальциевый канал), возможны нарушения в клетках ДНК и сперматозоидах, могут происходить изменения в нервной и эндокринной системах. Особенно велико негативное влияние Wi-Fi и, соответственно, ЭМП на представителей младшего поколения в сравнении с пожилыми людьми.

Учёные отметили, что провели анализ 7 исследований и все они имеют некоторые различия, а также не содержат значимых статистических доказательств. В дальнейшем работы в области изучения вреда для человека Wi-Fi продолжатся и, возможно, будут проведены более масштабные работы.



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