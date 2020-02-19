Яна Рудковская снова опровергла ложную информацию о своем возрасте

19.02.2020, 21:21, Разное

Продюсеру Яне Рудковской вновь пришлось опровергнуть неправдивые данные касаемо своего возраста. Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram роликом из ток-шоу «В субботу вечером» — на выпуске 2-летней давности были показаны фотографии с её школьного выпускного.

По словам 45-летнего продюсера, она всегда рассказывала только правду, когда речь заходила о её происхождении, возрасте и биографии. Тем не менее, несколько лет назад журналисты намеренно опубликовали неправдивые данные касаемо возраста Рудковской. В итоге чуть более 2 лет назад знаменитость вместе со своим супругом Евгением Плющенко стала гостьей программы «В субботу вечером». В эфире передачи Рудковская публично опровергла клевету, а её слова подтвердили бывшие одноклассники и учителя.

Тем не менее, несколько недель назад данные слухи вновь начали распространяться на просторах интернета. В итоге продюсер призналась, что ей уже надоело опровергать неправдивую информацию. Помимо этого, знаменитость обратилась к недобросовестным журналистам и блогерам, отметив, что, публикуя клевету, они теряют репутацию и достоинство.