Юрий Антонов перенес празднование 75-летия из-за недавней операции

19.02.2020, 21:21, Разное

Несмотря на то, что сегодня Юрию Антонову исполнилось 75 лет, он пока не планирует отмечать круглую дату. Дело в том, что музыкант не так давно был вынужден перенести операцию на ноге, и сейчас продолжает курс реабилитации.

Детские годы исполнителя прошли в Беларуси: уже тогда будущий исполнитель столкнулся с серьезным недугом – полиомиелитом. К счастью, ему удалось выздороветь, однако восстановление оказалось тяжелым – ему пришлось буквально заново учиться ходить. С юных лет Антонов демонстрировал тягу к музыке – первые заработанные деньги (после игры на аккордеоне) он решил отдать родителям. К слову, женщины, нравящиеся Антонову, очень помогли ему в карьере. Например, с подругой Ириной Безладновой он написал известный хит «Нет тебя прекрасней».

Музыкант был трижды женат: первая возлюбленная Ида переехала в США в середине 70-х годов, Антонов же от переезда отказался. Второй супругой стала югославская девушка Мирослава Бобанович, ради которой исполнитель даже переехал на её родину. В Югославии Антонову удалось познакомиться с некоторыми югославскими музыкантами, подытожил артист.