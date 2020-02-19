Депутат в Петрозаводске назвал местного жителя «говном» за критику власти

19.02.2020, 21:19, Новости дня

Член горсовета Петрозаводска Александр Анишин возмутился критикой губернатора Карелии Артура Парфенчикова в соцсетях, назвав «очередным говном» местного жителя, оставившего негативный комментарий на странице главы региона во «ВКонтакте».

«Вчера буквально смотрел «Вконтакте». Комментируют. Ну Артур Олегович (Парфенчиков) говорит, вот съездили в Беломорск там. Ход строительства этого музея (проверили). И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот «нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей», – передает слова Анишина «Столица на Онего».

Он отметил, что Парфенчиков в ответ спросил у него, что плохого в музее, который является туристическим объектом, к тому же даст рабочие места горожанам, и попросил сделать предложения по развитию Беломорска.

«Вот у нас, например, есть к вам предложение – вы что-нибудь тогда развивайте, мы вам гранты дадим. И вот так вот расшибает прямо вот этих всех, которые бездельники пишут», – сказал Анишин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увольнять чиновников за оскорбление граждан. До этого президент РФ Владимир Путин также поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.