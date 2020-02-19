Трамп обещает заключить крупномасштабное торговое соглашение с Индией

19.02.2020, 21:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Индия работают над крупным торговым соглашением, однако он не уверен, что работу удастся завершить до президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

В то время, как Трамп готовится к первому официальному визиту в Индию, переговорщики уже несколько недель пытаются выработать ограниченное соглашение, расширяющее доступ США на индийские рынки молочных продуктов и птицы, а также предусматривающее снижение пошлин на другие товары.

О прорыве на переговорах пока не сообщается, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отменил запланированный визит в Индию, что подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются стороны в попытке уладить разногласия в преддверии визита Трампа.

«Мы можем заключить торговое соглашение с Индией, но крупную сделку я откладываю на будущее», – сказал Трамп журналистам во вторник.

«Мы работаем над очень крупным торговым соглашением с Индией. Оно у нас будет. Не знаю, успеем ли мы заключить его до выборов, но у нас будет очень крупное соглашение с Индией», – добавил президент.

Соединенные Штаты являются вторым по величине торговым партнером Индии после Китая. В 2018 году объем торговли товарами и услугами достиг рекордной отметки 142,6 миллиарда долларов.

В прошлом году у США был дефицит в торговле с Индией в размере 23,2 миллиардов долларов. Индия занимает девятое место в списке крупнейших торговых партнеров США.

Оборонные связи между двумя странами в последнее время стремительно развиваются. В среду индийский кабинет одобрил закупку 24 вертолетов ВМС у американской компании Lockheed Martin, сообщает источник в Минобороны Индии.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что кабинет премьер-министра Нарендры Моди, вероятно, одобрит сделку на продажу 24 вертолетов 24 MH-60R Seahawk с ракетами Hellfire и торпедами на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Кабинет также утвердил протокол о намерениях по правам интеллектуальной собственности с США, сообщил министр информации и вещания Пракаш Джавадекар.

Давние торговые разногласия между двумя странами стали особенно очевидными за время президентства Трампа, который называет Индию «королевой пошлин».

Разногласия касаются многих сфер, от пошлин на фермерские товары до мотоциклов Harley-Davidson и ограничений по ценам на медицинские приборы и новых правил Индии по локализации данных.

Моди, пытающийся выстроить теплые личные отношения с Трампом, постарался оказать ему теплый прием, организовав приветственную акцию в городе Ахмедабад и мероприятие на крикетном поле в своем родном штате Гуджарат.

«Индия не очень хорошо с нами обращается, но мне лично нравится премьер-министр Моди», – отметил Трамп.

Министр иностранных дел Индии Харш Шрингла отметил, что визит Трампа будет «кратким, но насыщенным». По его словам, в Ахмедабад съедутся десятки тысяч человек со всей страны, чтобы поприветствовать американского лидера.

По словам министра, президент Трамп и его супруга Мелания также посетят комплекс Тадж-Махал в городе Агра на севере страны, после чего отправятся в Дели.