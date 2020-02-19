В РФ отзывают около 770 автомобилей Mazda3

19.02.2020, 21:14, Новости дня

Японская компания Mazda намерена отозвать новые модели Mazda3 на российском рынке.

Сообщается, что речь идет о тех модификациях, которые проданы в период с июня до декабря прошлого года. Всего по вынужденный отзыв попадают порядка 770 автомобилей, которые имеют существенные отклонения. Специалистами обнаружено, что в указанных автомобилях имеется дефект в топливо-воздушной смеси. В результате данной проблемы может произойти обеднение смеси и последующая остановка силового агрегата.

Вместе с тем покупателям вышеуказанных моделей рекомендуется посетить сервисный центр, где будет осуществляться ремонт данной неисправности. В свою очередь, для решения проблемы понадобиться перепрошивка блока управления мотора. Все расходы возьмет на себя японский автопроизводитель.



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