Компания Aiways привезет новый электрический кроссовер в Женеву

19.02.2020, 21:14, Новости дня

Китайский бренд Aiways намерен презентовать на выставке в Женеве собственный электрический кроссовер под названием U6ion.

Производитель указал, что данное транспортное средство имеет прямое отношение к более молодой аудитории покупателей. Разработчикам удалось предусмотреть достаточно современный дизайн кузова, а также применить продвинутые опции, отсутствующие у предшественника. Новинка имеет стильную головную оптику, которая плавно переходит в передние воздухозаборники.

Пока технические параметры засекречены производителем. Однако инсайдеры предполагают, что новый экземпляр получит 190-сильный электрический агрегат. На полном заряде батареи станет возможным преодолеть около 500 километров. Вместе с тем стоимость данного автомобиля на китайском рынке составит от 198 тысяч юаней.



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